Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в первом квартале на 0,3%

Минэкономразвития сообщило о падении ВВП РФ в первом квартале на 0,3 процента Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в первом квартале на 0,3%

Москва30 апр Вести.По итогам первого квартала 2026 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) России продемонстрировал незначительное снижение на 0,3% в годовом выражении.

Об этом сообщается в обзоре Министерства экономического развития РФ "О текущей ситуации в экономике".

В ведомстве подчеркнули, что подобная отрицательная динамика в квартальном разрезе зафиксирована впервые за последние три года. В последний раз спад наблюдался в начале 2023 года, что тогда объяснялось эффектом высокой базы предыдущего периода.

Согласно данным министерства, несмотря на общие квартальные показатели, в марте текущего года экономика перешла к росту, прибавив 1,8%. Кроме того, падение в январе составило 1,8% вместо ранее заявленных 2,1%, а в феврале темпы снижения были скорректированы до 1,1% против предварительной оценки в 1,8%.

Представители Минэкономразвития аргументировали итоговое годовое отставание по результатам квартала преимущественно календарными факторами. Они указали на то, что в январе и феврале 2026 года количество рабочих дней было на три меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что и обусловило техническое снижение показателей.

Ранее сообщалось, что Банк России сохранил прогноз роста российской экономики в 2026 году на 0,5-1,5%.