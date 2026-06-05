Новак сообщил о корректировке экономики после бурного роста Новак: после бурного роста идет корректировка экономики

Москва5 июн Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил корреспонденту ИС "Вести" Александре Суворовой о корректировке российской экономики после периода ее бурного роста.

Он отметил выход на положительные темпы роста в марте-апреле. В апреле был зафиксирован прирост на 1,3% ВВП. Суммарно с января по апрель Россия вышла на положительный рост в 0,2%.

Сейчас после такого бурного роста идет корректировка, период структурной трансформации нашей экономики сказал Новак в рамках ПМЭФ

Вице-премьер добавил, что в России растет и индекс промышленного производства, март-апрель показали положительные цифры.