Москва5 июнВести.Повышение гибкости труда может дать дополнительную устойчивость для роста экономики. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак также отметил, что государство поддерживает высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью, такие как робототехника, микроэлектроника, авиастроение, судостроение и машиностроение.
Важная, конечно, вещь, что сейчас очень важно нивелировать риски инфляции. Использовать возможности для структурной трансформации экономики для того, чтобы в первую очередь развивались высокотехнологичные отрасли. Правительство поддерживает эти направления… То есть высокотехнологичные отрасли, которые дают новые добавленные стоимости экономике. И в этом процессе также важны структурные изменения на рынке труда, когда трудовые ресурсы из малоэффективных отраслей перетекают в высокотехнологичные отрасли. Повышение гибкости труда – это те изменения, возможности, которые сегодня надо использовать. Вместе с бизнесом занимаемся этим. Это должно дать дополнительную устойчивость для роста экономикизаявил Новак
Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что устойчивого роста российской экономики можно добиться благодаря технологиям.