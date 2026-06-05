Москва5 июн Вести.Повышение гибкости труда может дать дополнительную устойчивость для роста экономики. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак также отметил, что государство поддерживает высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью, такие как робототехника, микроэлектроника, авиастроение, судостроение и машиностроение.

Важная, конечно, вещь, что сейчас очень важно нивелировать риски инфляции. Использовать возможности для структурной трансформации экономики для того, чтобы в первую очередь развивались высокотехнологичные отрасли. Правительство поддерживает эти направления… То есть высокотехнологичные отрасли, которые дают новые добавленные стоимости экономике. И в этом процессе также важны структурные изменения на рынке труда, когда трудовые ресурсы из малоэффективных отраслей перетекают в высокотехнологичные отрасли. Повышение гибкости труда – это те изменения, возможности, которые сегодня надо использовать. Вместе с бизнесом занимаемся этим. Это должно дать дополнительную устойчивость для роста экономики заявил Новак

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что устойчивого роста российской экономики можно добиться благодаря технологиям.