Москва12 мая Вести.Повышение производительности труда становится ключевой задачей российской экономики в условиях дефицита трудовых ресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

В интервью газете "Ведомости" он также отметил, что уровень безработицы в стране в ближайшие годы сохранится на низком уровне — около 2,3–2,4%.

Новак подчеркнул, что рост производительности труда не связан с увеличением нагрузки на сотрудников. По словам собеседника издания, это понятие зачастую трактуют неправильно.

Производительность труда – это не повышение его интенсивности, когда вас заставляют больше работать за те же деньги. Наоборот, рост производительности труда означает, что при тех же усилиях человек может производить больше и, в конечном итоге, больше получать пояснил вице-премьер

Он уточнил, что эффективность труда зависит не только от технического оснащения, но и от рациональной организации сопутствующих процессов.

Рост производительности предполагает комплекс как технологических изменений, таких как роботизация и использование искусственного интеллекта, так и организационных, включая оптимизацию процессов, исключение избыточной отчетности, снятие административных барьеров. Это тонкая работа, в которой необходимо учитывать и специфику конкретной отрасли, и даже особенности процессов на конкретных предприятиях продолжил зампред правительства

Новак также напомнил, что властями совместно с бизнес-сообществом разработаны 17 отраслевых программ, направленных на повышение производительности труда.

Ранее вице-премьер заявил, что инфляция в стране по итогам этого года приблизится к 5,2%.

Правительство, продолжил Новак, прогнозирует в 2026 году рост ВВП на уровне 0,4%, а через 3 года этот показатель, как ожидается, будет на отметке 2,4%.

Кроме этого, по словам зампреда, экспортная цена на российскую нефть в 2026 году составит 59 долларов за баррель.