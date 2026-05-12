Новак: экспортная цена на российскую нефть в 2026 году составит $59 за баррель

Новак спрогнозировал контрактную стоимость российской нефти до 2029 года

Москва12 мая Вести.Цена поставляемой на экспорт российской нефти в 2026 году составит 59 долларов за баррель, а в перспективе ближайших трех лет — 50 долларов. Такой прогноз сделал вице-премьер Александр Новак.

По словам заместителя председателя правительства, в сценарных условиях социально-экономического развития России в отношении данного показателя заложены консервативные оценки. Новак в этой связи подчеркнул важность прагматичного подхода к прогнозированию, несмотря на текущие геополитические вызовы.

Вице-премьер отметил в интервью газете "Ведомости", что эскалация на Ближнем Востоке может временно увеличить доходы от экспорта углеводородов, но в среднесрочной перспективе это приведет к снижению мирового спроса.

Собеседник издания обратил внимание на прогнозы международных агентств, согласно которым ближневосточный конфликт может замедлить рост мирового ВВП на 0,3–0,5 процентных пункта в 2026–2027 годах.

В странах Юго-Восточной Азии, более зависимых от импорта нефти из региона, спад может быть значительно больше. А это означает в среднесрочной перспективе, что мировой спрос снизится и цены могут упасть даже ниже того уровня, который был до конфликта отметил Новак

Ранее Минэкономразвития России прогнозировало более высокие цены на нефть марки Urals: 59 долларов за баррель в 2026 году, 61 доллар — в 2027-м и 65 долларов — в 2028 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что в условиях роста мировых цен на сырье компании в России заработают больше при меньшем объеме экспортной нефти.