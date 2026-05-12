Москва12 мая Вести.При цене российской нефти марки Urals выше 59 долларов за баррель появится возможность восполнить бюджетные резервы страны в текущем году, рассказал главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров в интервью ИС "Вести".

Все цены, которые выше 59 [долларов за баррель], довольно комфортны для российского бюджета. Они позволят формировать резервы, восполняя расходы из Фонда национального благосостояния России (ФНБ), которые были в конце прошлого – начале текущего года. Напомню, на фоне просадки цены нефти до уровня 35 долларов за баррель и чуть выше Минфин продавал валюту, начиная с декабря, и на этом фоне низких цен на нефть Минфин до начала иранского кризиса был готов уменьшить цену отсечения для балансирования бюджета отметил эксперт

Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал контрактную стоимость российской нефти. По его словам, ее цена в текущем году составит 59 долларов за баррель, а в перспективе ближайших трех лет – 50 долларов.

По последним данным, экспортная цена нефти марки Urals составляет 95-97 долларов за баррель.