Новак не исключил, что рост цен на нефть в мире продолжится

Цены на нефть могут пойти еще выше, считает Новак Новак не исключил, что рост цен на нефть в мире продолжится

Москва30 апр Вести.Рост цен на нефть на мировом рынке может продолжиться на фоне кризиса на Ближнем Востоке, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом он заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Накануне вечером стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE впервые с 17 июня 2022 года превысила показатель 120 долларов за баррель.

Если конфликт затянется, конечно, цена может идти вверх отметил Новак

По его оценкам, в результате кризиса на Ближнем Востоке мировой рынок уже недополучил примерно 600 млн баррелей нефти.