Москва14 апрВести.Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке может привести к временному росту цен на нефть, однако по завершении конфликта стоимость сырья, скорее всего, вернется к прежним показателям.
Такое заявление глава ведомства сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По оценке министра, степень влияния конфликта на рынок будет определяться продолжительностью его активной фазы и уровнем повреждения критически важной инфраструктуры.
Руководитель ведомства провел историческую параллель, отметив, что всплески цен на нефть, связанные с геополитическими кризисами, наблюдались неоднократно, в том числе и до начала Великой Отечественной войны.
Он напомнил, что в прошлом, после подобных пиковых значений, мировое сообщество всегда вырабатывало механизмы для адаптации к новым вызовам, что приводило к стабилизации рынка и возвращению цен на прежний уровень.
Глава Минэнерго выразил уверенность, что и в нынешней ситуации следует ожидать схожего сценария.
Цивилев также отметил, что подобные "стрессовые сценарии" невыгодны и для российских производителей. Он подчеркнул, что для устойчивого развития отрасли более предпочтительными являются плановые показатели и долгосрочное планирование.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что нефть Brent может снова подорожать выше 100 долларов за баррель.