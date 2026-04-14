Глава Минэнерго России Цивилев: цены на нефть вернутся к довоенному уровню

В Минэнерго России предрекли возврат цен на нефть к довоенному уровню Глава Минэнерго России Цивилев: цены на нефть вернутся к довоенному уровню

Москва14 апр Вести.Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке может привести к временному росту цен на нефть, однако по завершении конфликта стоимость сырья, скорее всего, вернется к прежним показателям.

Такое заявление глава ведомства сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По оценке министра, степень влияния конфликта на рынок будет определяться продолжительностью его активной фазы и уровнем повреждения критически важной инфраструктуры.

Руководитель ведомства провел историческую параллель, отметив, что всплески цен на нефть, связанные с геополитическими кризисами, наблюдались неоднократно, в том числе и до начала Великой Отечественной войны.

Он напомнил, что в прошлом, после подобных пиковых значений, мировое сообщество всегда вырабатывало механизмы для адаптации к новым вызовам, что приводило к стабилизации рынка и возвращению цен на прежний уровень.

Глава Минэнерго выразил уверенность, что и в нынешней ситуации следует ожидать схожего сценария.

Цивилев также отметил, что подобные "стрессовые сценарии" невыгодны и для российских производителей. Он подчеркнул, что для устойчивого развития отрасли более предпочтительными являются плановые показатели и долгосрочное планирование.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что нефть Brent может снова подорожать выше 100 долларов за баррель.