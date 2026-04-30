Новак назвал высокие цены на нефть выгодными только в краткосрочной перспективе Новак: высокие цены на нефть хороши только в краткосрочной перспективе

Москва30 апр Вести.Нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке дестабилизирован, что ведет к росту цен на нефть, но высокие цены хороши только в краткосрочной перспективе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Он выразил надежду, что конфликт скоро завершится, и отметил, что на ситуацию влияют другие участники мирового рынка.

Рынок и так дестабилизирован, и в целом для производителей нефти и газа и для потребителей это нестабильная ситуация, она приводит к тому, что нарушен баланс просто предложения, цены высокие, что тоже не очень хорошо на самом деле для производителей, потому что потребители ищут другую, альтернативную возможность обеспечения энергоресурсами в долгосрочной перспективе. С одной стороны, краткосрочно это, конечно, хорошо, что получаются дополнительные доходы, но это конъюнктурный фактор, который со временем все равно уйдет сказал Новак

По словам вице-премьера, Россия формирует прогноз по развитию экономики, "не учитывая эти конъюнктурные факторы".

Ранее Новак заявил о глубочайшем кризисе на мировом рынке нефти. Очень большие объемы сырья, по его словам, не поступают на рынок.