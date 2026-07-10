Новак рассказал о ситуации с ценами на топливо и защите НПЗ Новак: власти РФ делают все возможное для защиты НПЗ

Москва10 июл Вести.Российские власти делают все возможное, чтобы укрепить защиту нефтеперерабатывающих заводов в стране, заявил вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, на топливном рынке страны наблюдается дефицит, вызванный тем, что нефтеперерабатывающие заводы частично отправляются на ремонт из-за атак украинских беспилотников.

Тем не менее, мы все делаем для того, чтобы усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме заявил Новак журналистам

По его словам, вертикально интегрированные нефтяные компании России удерживают рост стоимости топлива на своих автозаправочных станциях в пределах, не превышающих уровень инфляции.

Вертикально-интегрированные компании, наши основные производители нефтепродуктов, они цены держат по уровню инфляции отметил он

При этом Новак заверил, что перерабатывающих мощностей в России хватает.

Понятно, что у нас мощностей достаточно. В целом, мы обеспечены в полном объеме. И даже на экспорт отправляем сказал вице-премьер

Новак также обратил внимание на присутствие на рынке спекулятивного фактора: отдельные перекупщики стремятся воспользоваться сложившейся ситуацией для дополнительной прибыли и завышения цен. Он подчеркнул, что Федеральной антимонопольной службе и ее региональным подразделениям следует тщательно контролировать стоимость топлива, не допуская спекулятивного подорожания.