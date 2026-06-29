Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке в РФ

Новак обсудил ситуацию с топливом с главами регионов и отраслевыми компаниями Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке в РФ

Москва29 июн Вести.Главы регионов РФ доложили правительству об уровне запасов топлива, а также предоставили предложения по дополнительным мерам поддержки внутреннего рынка. Доклады выслушал вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

На совещании по сложившейся ситуации на топливном рынке также присутствовали представители федеральных ведомств и отраслевых компаний.

Александр Новак подчеркнул важность скоординированной работы федеральных и региональных органов власти, а также производителей и поставщиков при балансировке рынка нефтепродуктов уточнили в пресс-службе кабмина

Он добавил, что региональным властям необходимо сконцентрироваться на повышении эффективности использования топливных ресурсов. Кроме того, Новак призвал применять взвешенный подход к распределению запасов, а также тщательно вести мониторинг ситуации вокруг цен на топливо.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какая фундаментальная задача стоит перед властями по стабилизации рынка. Прежде всего, по его мнению, нужно обезопасить объекты нефтепереработки.