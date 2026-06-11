Кабмин РФ: нефтяники доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ

Нефтяники на совещании у Новака доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ Кабмин РФ: нефтяники доложили о работе по максимальной загрузке НПЗ

Москва11 июн Вести.Российские нефтяные компании на совещании с вице-премьером РФ Александром Новаком доложили о работе по максимальной загрузке своих производств для удовлетворения внутреннего спроса на топливо. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса отмечается в сообщении

В совещании также приняли участие министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минтранса, Минфина, ФАС, Петербургской биржи и отраслевых компаний.

8 июня на совещании у Александра Новака Минэнерго представило меры поддержки, направленные на обеспечение баланса на внутреннем рынке топлива. Особое внимание уделили бесперебойному снабжению потребителей нефтепродуктами, логистике и своевременному реагированию на изменения рынка.

Ранее Новак заявил, что ситуация на рынке топлива в РФ стабильна, а рост цен на заправках находится в пределах инфляции.