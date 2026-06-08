Москва8 июнВести.На совещании у вице-премьера РФ Александра Новака Минэнерго представило меры поддержки, направленные на обеспечение баланса на внутреннем рынке топлива, сообщается на сайте российского правительства.
Совещание прошло при участии представителей Минэнерго, ФНС, ФАС, Минтранса, а также профильных правительственных департаментов.
Минэнерго представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынкеотмечается в сообщении
Особое внимание на совещании уделили бесперебойному снабжению потребителей нефтепродуктами, логистике и своевременному реагированию на изменения рынка.
Ранее вице-премьер Новак заявил, что ситуация на рынке топлива в РФ стабильна, а рост цен на заправках находится в пределах инфляции. Он также сообщал, что Минэнерго работает над заключением соглашений с нефтяными компаниями по поставкам топлива на внутренний рынок России.