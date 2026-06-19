Москва19 июнВести.Обеспечение внутреннего рынка топливом контролируется министерством энергетики, заявили в правительстве РФ.
Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, посвященное этому вопросу.
Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем министерства энергетики. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынкеговорится в сообщении
По итогам заседания Новак поручил профильным ведомствам тщательно проанализировать ситуацию с ценообразованием на нефтепродукты в стране.