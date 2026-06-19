Минэнерго РФ: ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом под контролем

Минэнерго РФ контролирует ситуацию с обеспечением внутреннего рынка топливом Минэнерго РФ: ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом под контролем

Москва19 июн Вести.Обеспечение внутреннего рынка топливом контролируется министерством энергетики, заявили в правительстве РФ.

Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, посвященное этому вопросу.

Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем министерства энергетики. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке говорится в сообщении

По итогам заседания Новак поручил профильным ведомствам тщательно проанализировать ситуацию с ценообразованием на нефтепродукты в стране.