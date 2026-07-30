Новак распорядился о продолжении стабилизации цен на топливо

Александр Новак поручил продолжать работу по обеспечению рынка РФ топливом Новак распорядился о продолжении стабилизации цен на топливо

Москва30 июл Вести.Вице-премьер России Александр Новак распорядился, чтобы ведомства, региональные власти, а также энергокомании продолжили работу по обеспечению рынка РФ нефтепродуктами, а также по контролю цен на топливо.

Об этом стало известно по итогам заседания правительства.

Сообщается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел из-за завышенных цен на топливном рынке.

По итогам совещания Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объёмами нефтепродуктов, контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей говорится в сообщении кабмина России

Ранее в интервью информационной службе "Вести" первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин рассказал, что стабилизация ситуации на топливном рынке достигается за счет комплекса мер – максимизации производства, использования альтернативных каналов поставок и приоритизации логистики.

Чиновник отметил, что ситуация, сложившаяся на топливном рынке, непростая, но благодаря ежедневному вовлечению всех участников процесса ее удается держать под контролем.