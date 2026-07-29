В Минэнерго РФ рассказали, как стабилизируют ситуацию с топливом Минэнерго РФ: на стабилизацию ситуации с топливом повлиял комплекс мер

Москва29 июл Вести.Стабилизация ситуации на топливном рынке достигается за счет комплекса мер – максимизации производства, использования альтернативных каналов поставок и приоритизации логистики. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Неправильно смотреть на одну какую-то конкретную меру. Здесь комплекс мер, которые внедряются, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам, то есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе дают эффект сказал он

Сорокин отметил, что ситуация, сложившаяся на топливном рынке, непростая, но благодаря ежедневному вовлечению всех участников процесса ее удается держать под контролем.