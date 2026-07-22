В Кремле заявили, что меры по стабилизации топливного рынка России сработали Песков: принятые кабмином меры по стабилизации топливного рынка РФ сработали

Москва22 июл Вести.Принятые правительством России меры по стабилизации топливного рынка в стране сработали, ситуация стабилизируется во многих регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В целом констатировалось, что во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Во многих регионах ситуация становится легче сказал Песков РИА Новости

Он отметил, что сложившаяся на топливном рынке РФ ситуация затрагивалась на совещании по экономическим вопросам, которое глава государства Владимир Путин провел в среду.

Ранее Путин заявил, что трудности на топливном рынке в России носят временный характер.