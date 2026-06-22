Москва22 июнВести.Российские власти ведут работу по обеспечению жителей Крыма топливом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, принимаются необходимые меры для того, чтобы наладить снабжение населения топливом и стабилизировать ситуацию в регионе.
Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественным путемсказал Песков
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с дефицитом топлива в регионе находится на контроле у президента России Владимира Путина, который дал поручения для ее решения профильным ведомствам.