Песков рассказал о мерах по снабжению Крыма топливом Песков: власти налаживают обеспечение Крыма топливом

Москва22 июн Вести.Российские власти ведут работу по обеспечению жителей Крыма топливом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, принимаются необходимые меры для того, чтобы наладить снабжение населения топливом и стабилизировать ситуацию в регионе.

Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественным путем сказал Песков

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация с дефицитом топлива в регионе находится на контроле у президента России Владимира Путина, который дал поручения для ее решения профильным ведомствам.