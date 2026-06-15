Минэнерго России: доставке топлива в Крым уделяется особое внимание Минэнерго и Минсельхоз контролируют вопросы снабжения Крыма топливом

Москва15 июн Вести.Вопросы обеспечения территории Крыма, а также новых регионов и приграничных областей топливом находятся на постоянном контроле. Об этом Минэнерго РФ сообщило в своем Telegram-канале.

Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке говорится в заявлении

В настоящее время необходимыми объемами топлива для проведения сезонных полевых работ аграрии полностью обеспечены, уточняется в сообщении.

Вопросы, связанные с доставкой горюче-смазочных материалов, контролируются Минэнерго РФ и Минсельхозом РФ, ФАС РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ. Также ведется постоянный мониторинг цен.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с логистикой в Севастополе и в Крыму возник временный дефицит топлива.