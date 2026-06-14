До 2 минут сокращено время выдачи QR-кодов для покупки топлива в Севастополе Развожаев: процедура выдачи кодов на топливо оптимизирована до 2 минут

Москва14 июн Вести.Порядок работы в чат-боте, генерирующем QR-коды на покупку топлива в Севастополе, оптимизирован: теперь код можно получить за две минуты, сообщил губернатор города Михаил Разввожаев в мессенджере МАХ.

В чат-боте в целях оптимизации нагрузки изменен порядок работы, теперь у вас есть возможность ввести регистрационный номер вашего транспортного средства заранее, до непосредственного запуска выдачи Qr-кода… Время выдачи кодов сократилась до 1,5-2 минут написал Развожаев

Он уточнил, что для получения нужно ввести номер автомобиля, дождаться начала работы приложения и выбрать нужный вид топлива. Полученный код дает право на покупку 20 литров конкретного вида топлива для конкретного транспортного средства.

Получение кодов на следующий день начинается с 23.10 предыдущего дня.