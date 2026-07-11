Москва11 июлВести.11 июля в Севастополе продолжат действовать временные ограничения на покупку бензина. Так, в субботу на АЗС топливо будут продавать по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, севастопольцы смогут заправиться по QR-коду с 8.00 до 20.00. Для этого жителям города надо заранее подать заявку и получить соответствующий код.
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Как уточняется, по QR-коду можно будет заправить только машину, набирать бензин в канистру запрещается.
При этом на четырех АЗС в субботу будет свободная продажа бензина по 40 литров. Однако, прежде чем ехать на заправку, автомобилистам рекомендуется проверить доступность топлива.