Москва10 июлВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе вводится новый порядок получения QR-кодов на топливо.
По словам руководителя субъекта, новая система сделает процесс распределения QR-кодов более удобным и справедливым.
Круглосуточный прием заявок: теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время сутокговорится в публикации губернатора в MAX
Кроме того, система будет распределять коды автоматически, заявки, которые не прошли отбор, будут сохраняться и учитываться при следующих выдачах QR-кодов. На один номер телефона можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак автомобиля.
Таким образом будет устранена необходимость пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер, создана защита от ботов, и все водители окажутся в равных условиях – вне зависимости от скорости работы интернета и количество устройств, задействованных в получении кодов.
Рассылка QR-кодов начнется с 22.00 в пятницу, 10 июля.