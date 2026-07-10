Развожаев рассказал о новой системе получения QR-кодов на топливо в Севастополе В Севастополе вводят новую систему получения QR-кодов на топливо

Москва10 июл Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в городе вводится новый порядок получения QR-кодов на топливо.

По словам руководителя субъекта, новая система сделает процесс распределения QR-кодов более удобным и справедливым.

Круглосуточный прием заявок: теперь не нужно ждать определенного времени — подать заявку можно в любое время суток говорится в публикации губернатора в MAX

Кроме того, система будет распределять коды автоматически, заявки, которые не прошли отбор, будут сохраняться и учитываться при следующих выдачах QR-кодов. На один номер телефона можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак автомобиля.

Таким образом будет устранена необходимость пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер, создана защита от ботов, и все водители окажутся в равных условиях – вне зависимости от скорости работы интернета и количество устройств, задействованных в получении кодов.

Рассылка QR-кодов начнется с 22.00 в пятницу, 10 июля.