В Севастополе для заправки на АЗС необходимо наличие QR-кода

Развожаев: 5 июля продажу топлива на АЗС будут осуществлять по QR-кодам В Севастополе для заправки на АЗС необходимо наличие QR-кода

Москва5 июл Вести.5 июля продажа топлива на АЗС в Севастополе будет осуществляться только по QR-кодам. Об этом в MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Также глава региона напомнил, что продолжает действовать ограничение: в одну машину можно заправить 20 литров.

При этом сегодня на 5 отдаленных от города АЗС можно будет заправить по полученному вами QR-коду 40 литров уточнил Развожаев

Губернатор порекомендовал водителям следить за информацией на интерактивной карте топлива, так как на каждой АЗС бензина хватит только на определенное количество машин.