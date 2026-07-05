Москва5 июлВести.5 июля продажа топлива на АЗС в Севастополе будет осуществляться только по QR-кодам. Об этом в MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Также глава региона напомнил, что продолжает действовать ограничение: в одну машину можно заправить 20 литров.
При этом сегодня на 5 отдаленных от города АЗС можно будет заправить по полученному вами QR-коду 40 литровуточнил Развожаев
Губернатор порекомендовал водителям следить за информацией на интерактивной карте топлива, так как на каждой АЗС бензина хватит только на определенное количество машин.