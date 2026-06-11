Москва11 июнВести.В Севастополе с 12 июня по QR-коду на топливо можно будет заправить только машину, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.
Отпуск топлива в канистры с завтрашнего дня будет запрещеннаписал он в мессенджере MAX
Губернатор пояснил, что это вынужденная мера, так как в данном сегменте фиксируется много нарушений.
Развожаев также сообщил, что в пятницу, 12 июня, продажа топлива на АЗС сети "ТЭС" будет по QR-кодам. Код можно получить в четверг (получение стартует в 22.15) и использовать в период с 09:00 до 21:00 в пятницу.
Он посоветовал автомобилистам перед тем как ехать на заправку, убедиться в наличии на ней топлива.