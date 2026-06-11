Развожаев: отпуск топлива в канистры с 12 июня будет запрещен В Севастополе с 12 июня запретят покупать топлива канистрами

Москва11 июн Вести.В Севастополе с 12 июня по QR-коду на топливо можно будет заправить только машину, проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Отпуск топлива в канистры с завтрашнего дня будет запрещен написал он в мессенджере MAX

Губернатор пояснил, что это вынужденная мера, так как в данном сегменте фиксируется много нарушений.

Развожаев также сообщил, что в пятницу, 12 июня, продажа топлива на АЗС сети "ТЭС" будет по QR-кодам. Код можно получить в четверг (получение стартует в 22.15) и использовать в период с 09:00 до 21:00 в пятницу.

Он посоветовал автомобилистам перед тем как ехать на заправку, убедиться в наличии на ней топлива.