7 июля в Севастополе будут заправлять только служебный и общественный транспорт

Развожаев сообщил об отсутствии новой партии QR-кодов для заправки в Севастополе 7 июля в Севастополе будут заправлять только служебный и общественный транспорт

Москва6 июл Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о том, что вечером в понедельник, 6 июля, новая партия QR-кодов распространяться не будет.

В ближайший вторник на автозаправочных станциях в городе будут заправлять только служебный транспорт.

Уважаемые севастопольцы! Новой партии QR-кодов сегодня не будет написал в MAX руководитель субъекта

Развожаев уточнил, что 7 июля на АЗС будут обслуживать автомобили коммунальных служб, машины скорой медицинской помощи, общественный транспорт и технику других служб, ответственных за обеспечение жизнедеятельности города.