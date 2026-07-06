Москва6 июлВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о том, что вечером в понедельник, 6 июля, новая партия QR-кодов распространяться не будет.
В ближайший вторник на автозаправочных станциях в городе будут заправлять только служебный транспорт.
Уважаемые севастопольцы! Новой партии QR-кодов сегодня не будетнаписал в MAX руководитель субъекта
Развожаев уточнил, что 7 июля на АЗС будут обслуживать автомобили коммунальных служб, машины скорой медицинской помощи, общественный транспорт и технику других служб, ответственных за обеспечение жизнедеятельности города.