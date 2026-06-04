Москва4 июнВести.Свободной продажи бензина на заправках сети "ТЭС" в Севастополе до конца 4 июня не будет, поскольку бензовозы не смогли прийти в город минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Обращаюсь ко всем: стоять в очередях сейчас бессмысленно. Более того, пробки из машин могут помешать проезду бензовозов на АЗС, когда они придут в городотметил глава города
Он добавил, что по ранее приобретенным талонам топливо будет реализовываться по 20 литров в одни руки. Для пресечения злоупотреблений на каждой АЗС будут дежурить должностные лица, которые будут фиксировать номера машин физических и компаний, заправляющиеся по талонам.
Такой режим продлится несколько дней.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что продажа топлива на заправках за наличный расчет будет полностью ограничена в течение нескольких дней.