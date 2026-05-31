Москва31 маяВести.В Севастополе с понедельника, 1 июня, начнется свободная продажа бензина. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в MAX.
Завтра в Севастополе на большинстве заправок ТЭС ориентировочно с 8 утра по мере подхода бензовозов будет свободная продажа: АИ-92, АИ-95 NP, ДТ, Газ, ДЗ NPговорится в сообщении
Развожаев пояснил, что ажиотаж вокруг нехватки топлива в городе продолжается, при этом установка лимита приводит к тому, что все топливо, рассчитанное на целый день, разбирается в течение нескольких часов.
Тем не менее, ограничение в 20 литров продолжает действовать, также ограничена продажа топлива в канистрах.