Москва1 мая Вести.Тридцать фонтанов начнут работать в Севастополе в пятницу, 1 мая. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в MAX.

Сегодня в Севастополе заработают 30 фонтанов говорится в сообщении

Губернатор сообщил, что специалисты очистили чаши фонтанов, настроили и, где это было нужно, отремонтировали оборудование, провели профилактику насосов. С утра уже работают фонтаны на Приморском бульваре, возле Дворца детского и юношеского творчества, на Большой Морской, на площади Ушакова и на Матросском бульваре, а к концу дня их запустят по всему городу.