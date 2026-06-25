Москва25 июнВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере MAX сообщил, что из-за ограничений по свету 25 июня вода в ряд районов города подается с пониженным напором.
По его словам, такая ситуация наблюдается с 9 утра.
Из-за ограничений по свету … вода в ряд районов подается с пониженным напором — работа гидроузлов зависит от электричествасказано в сообщении
"Водоканал" организовал подвоз воды к жилым домам.
С актуальной информацией по поводу отключений и подвоза воды можно ознакомиться на официальном аккаунте "Водоканал Севастополь Объявления".