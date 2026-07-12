Москва12 июл Вести.Севастополю снижен лимит потребляемой мощности, сообщил в MAX губернатор Михаил Развожаев.

Это произошло из-за серьезной аварии на магистральных сетях, случившейся за пределами города. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Наши энергетики находятся на связи с коллегами, специалисты устраняют последствия технологического нарушения говорится в публикации

Михаил Развожаев отметил, что в настоящее время отключены потребители первой и второй очереди.

Если у вас сейчас нет света, будьте готовы к тому, что его не будет около 6 часов. Если свет есть, он будет подаваться в течение 2 часов, после чего последует отключение уточнил губернатор

После устранения аварии в Севастополе вернут стандартный график "три через три", который будет действовать до полной стабилизации системы.

Губернатор также обратился к жителям с просьбой отключить лишние электроприборы, чтобы снизить нагрузку на сеть в моменты включения.