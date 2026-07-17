Развожаев: благодаря энергетикам в Севастополе перешли на график "3 через 3"

В Севастополе электричество начали подавать по графику "3 через 3" Развожаев: благодаря энергетикам в Севастополе перешли на график "3 через 3"

Москва17 июл Вести.В Севастополе сменился график временных ограничений при подаче энергоснабжения. Теперь он составляет "3 через 3", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что это произошло благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе.

Нам удалось перейти на график временных ограничений "3 через 3" написал он в своем канале

Теперь жители Севастополя смогут 3 часа пользоваться сетью, а затем на 3 часа будет наступать перерыв.

В приоритете – больницы и иная важная социальная инфраструктура города. Эти объекты останутся с электроэнергией.

Ранее сообщалось, что изначально энергетики решали задачу по переходу на график "2 через 6".