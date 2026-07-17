Москва17 июлВести.В Севастополе сменился график временных ограничений при подаче энергоснабжения. Теперь он составляет "3 через 3", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что это произошло благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе.
Нам удалось перейти на график временных ограничений "3 через 3"написал он в своем канале
Теперь жители Севастополя смогут 3 часа пользоваться сетью, а затем на 3 часа будет наступать перерыв.
В приоритете – больницы и иная важная социальная инфраструктура города. Эти объекты останутся с электроэнергией.
Ранее сообщалось, что изначально энергетики решали задачу по переходу на график "2 через 6".