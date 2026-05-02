Безопасность отдыхающих в Севастополе будут обеспечивать матросы-спасатели В Севастополе к летнему сезону готовят 26 пляжей

Москва2 мая Вести.К летнему сезону в Севастополе готовят 26 официальных пляжей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Все операторы, по его словам, заключили договоры на анализ проб воды и песка. Причем, половина из них уже направила образцы для исследований.

Губернатор также рассказал, что на большей части пляжей водолазы исследовали морское дно прибрежной зоны, однако перед стартом сезона будет его повторное обследование.

Безопасность отдыхающих традиционно будут обеспечивать матросы-спасатели написал Развожаев

Большинство операторов пляжей, по его словам, уже заключили договоры на их обучение.

Одновременно в Севастополе приводят в порядок инфраструктуру: ремонтируют и красят скамейки, раздевалки и душевые, а также выравнивают пляжное покрытие.