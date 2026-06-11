В Анапе открыли купальный сезон на 49 пляжах, еще 18 проходят проверку

Почти 50 пляжей Анапы готовы к купальному сезону, еще 18 ждут проверки В Анапе открыли купальный сезон на 49 пляжах, еще 18 проходят проверку

Москва11 июн Вести.В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 18 - проходят необходимую экспертизу. Об этом сообщило правительство России на платформе MAX по итогам заседания комиссии, которое провел вице-премьер Виталий Савельев.

Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу говорится в публикации

Правительственная комиссия координирует работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе.

На пляжах, пострадавших от мазута, продолжают отсыпать дополнительный слой чистого песка. Работы контролирует Роспотребнадзор.

Также ведется мониторинг акватории Черного моря, побережья Кубани и Крыма. За последнее время выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, на космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен не выявлено.

С начала работ уже очищено свыше 3,6 тысячи километров береговой линии. Вывезено порядка 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Весь вывезенный объем обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов.