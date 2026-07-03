Москва3 июлВести.В Анапе разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 75 пляжей. 11 еще проходят экспертизу. Об этом говорится на сайте правительства РФ.
Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. В настоящее время ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах, пострадавших от мазута. Работа находится на контроле Роспотребнадзора.
С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунтарассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев на заседании комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе
За прошедшее время новых случаев выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым ведется в постоянном режиме.
Всего к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 766 человек, используется 183 единицы техники.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что с 1 июня купальный сезон открылся на 58 пляжах.