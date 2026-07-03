В Анапе пляжный сезон разрешили открыть на 75 пляжах 75 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона

Москва3 июл Вести.В Анапе разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 75 пляжей. 11 еще проходят экспертизу. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. В настоящее время ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах, пострадавших от мазута. Работа находится на контроле Роспотребнадзора.

С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев на заседании комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе

За прошедшее время новых случаев выбросов нефтепродуктов зафиксировано не было. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым ведется в постоянном режиме.

Всего к работам по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 766 человек, используется 183 единицы техники.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что с 1 июня купальный сезон открылся на 58 пляжах.