Москва8 маяВести.По данным на 8 мая, восстановительные работы проведены на 1,5 км пляжей Анапы. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в MAX.
Работы по отсыпке чистого песка идут круглосуточно. Уже завезено более 35 тысяч кубометров пескауточняется в сообщении
По словам гендиректора ООО "Экопромюг" Инессы Волошко, все работы проводятся параллельно. Чистый песок доставляется на береговую линию, затем распределяется по ней и выравнивается.
На стратегическом отрезке от Лечебного пляжа до реки Анапка планировка территории завершена. Также продолжается отсыпка участка от Лечебного пляжа до пляжа санатория "Бимлюк".
Для обеспечения таких темпов задействовано 55 самосвалов… На пляже работают 13 единиц спецтехники, распределенных по трем мобильным звеньямрассказала Волошко
Министерства ГО и ЧС и администрация Анапы ведут ежедневный контроль ситуации.