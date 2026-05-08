На восстановленные пляжи в Анапе завезено более 35 тысяч кубометров песка

В Анапе восстановлено 1,5 км пляжей, завезено более 35 тыс. кубометров песка На восстановленные пляжи в Анапе завезено более 35 тысяч кубометров песка

Москва8 мая Вести.По данным на 8 мая, восстановительные работы проведены на 1,5 км пляжей Анапы. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в MAX.

Работы по отсыпке чистого песка идут круглосуточно. Уже завезено более 35 тысяч кубометров песка уточняется в сообщении

По словам гендиректора ООО "Экопромюг" Инессы Волошко, все работы проводятся параллельно. Чистый песок доставляется на береговую линию, затем распределяется по ней и выравнивается.

На стратегическом отрезке от Лечебного пляжа до реки Анапка планировка территории завершена. Также продолжается отсыпка участка от Лечебного пляжа до пляжа санатория "Бимлюк".

Для обеспечения таких темпов задействовано 55 самосвалов… На пляже работают 13 единиц спецтехники, распределенных по трем мобильным звеньям рассказала Волошко

Министерства ГО и ЧС и администрация Анапы ведут ежедневный контроль ситуации.