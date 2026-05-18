В Анапе завершили отсыпку нового слоя песка на 3,5 км пляжа

Москва18 мая Вести.В Анапе завершился процесс отсыпки нового слоя песка на 3,5 км береговой полосы. Это было сделано в ходе восстановления пляжей, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Теперь новый слой песка засыпан на участке от Центрального пляжа до санатория "Бимлюк".

Отсыпано было не менее 50 см высоты песка. Уточняется, что завезенный песок идентичен изначально находящемуся на береговой линии Анапы.

Восьмого мая сообщалось о восстановлении 1,5 км пляжей. На них было завезено свыше 35 тысяч кубометров песка. Работы по восстановлению ведутся круглосуточно.