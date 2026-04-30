Три пляжа в Анапе получили разрешение на открытие этим летом

В нынешнем курортном сезоне в Анапе откроются три пляжа Три пляжа в Анапе получили разрешение на открытие этим летом

Москва30 апр Вести.Три пляжа города-курорта Анапа Краснодарского края: детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России", детского оздоровительного комплекса "Аврора" и пансионата "Высокий берег" – получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным требованиям и поэтому готовы к открытию.

Об этом, как сообщается в Telegram-канале правительства РФ, было заявлено на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, которое провел вице-премьер Виталий Савельев.

Это (выдача заключений – прим. ред.) стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка отмечается в публикации

При этом специалисты Роспотребнадзора будут вести усиленный мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей в течение всего туристического сезона 2026 года.

На заседании также сообщалось, что с начала работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе было очищено порядка 3,6 тысячи километров береговой линии (не по одному разу), собрано почти 185,8 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, вывезено более 185,2 тысячи тонн. Более 99% вывезенного песка и грунта обезврежено.