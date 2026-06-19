Москва19 июнВести.Разрешение открыть пляжный сезон получили 58 пляжей Анапы, сообщила пресс-служба правительства России в мессенджере MAX.
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются, идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах.
Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизуговорится в сообщении кабмина
Ранее правительство России сообщало об открытии для купального сезона 49 пляжей. Всего с начала работ в окрестностях Анапы очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта.