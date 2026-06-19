Москва19 июн Вести.Разрешение открыть пляжный сезон получили 58 пляжей Анапы, сообщила пресс-служба правительства России в мессенджере MAX.

Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются, идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах.

Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу говорится в сообщении кабмина

Ранее правительство России сообщало об открытии для купального сезона 49 пляжей. Всего с начала работ в окрестностях Анапы очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта.