Москва31 июлВести.В Анапе 100 пляжей получили все необходимые разрешения от Роспотребнадзора для открытия пляжного сезона. Еще 12 зон пляжного отдыха находятся на экспертизе. Об этом следует из сообщения правительства, опубликованного в мессенджере MAX.
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.
Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизуговорится в сообщении
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на анапских пляжах сейчас чище, чем на Лазурном берегу Франции.