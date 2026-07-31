Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие 100 пляжам в Анапе

100 пляжам Анапы разрешили открыться для туристов Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие 100 пляжам в Анапе

Москва31 июл Вести.В Анапе 100 пляжей получили все необходимые разрешения от Роспотребнадзора для открытия пляжного сезона. Еще 12 зон пляжного отдыха находятся на экспертизе. Об этом следует из сообщения правительства, опубликованного в мессенджере MAX.

Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются.

Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходят экспертизу говорится в сообщении

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на анапских пляжах сейчас чище, чем на Лазурном берегу Франции.