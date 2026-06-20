В Анапе для купания и отдыха открыты 58 пляжей

58 пляжей в Анапе открыты для отдыхающих В Анапе для купания и отдыха открыты 58 пляжей

Москва20 июн Вести.В Анапе в купальный сезон открыты 58 пляжей. Данные разместил в MAX оперштаб Краснодарского края.

На пляжах, где отсыпан песок и которые выведены из зоны ЧС, по всей береговой линии установлено оборудование, дежурят спасательные посты рассказал гендиректор АО "Курорты Анапы" Николай Заливин

Перед тем, как открыть каждый пляж, водолазы обследовали морское дно. Посторонних предметов не обнаружено. По всем открытым пляжам получено заключение, что вода чистая.

Ранее сообщалось, что всего с начала работ от мазута было очищено более 3,6 тысяч километров береговой линии.