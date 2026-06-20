Москва20 июнВести.В Анапе в купальный сезон открыты 58 пляжей. Данные разместил в MAX оперштаб Краснодарского края.
На пляжах, где отсыпан песок и которые выведены из зоны ЧС, по всей береговой линии установлено оборудование, дежурят спасательные постырассказал гендиректор АО "Курорты Анапы" Николай Заливин
Перед тем, как открыть каждый пляж, водолазы обследовали морское дно. Посторонних предметов не обнаружено. По всем открытым пляжам получено заключение, что вода чистая.
Ранее сообщалось, что всего с начала работ от мазута было очищено более 3,6 тысяч километров береговой линии.