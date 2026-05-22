Кондратьев: в Анапе привели в порядок 6,5 км пляжей Пляжи Анапы получат заключение Роспотребнадзора сразу после отсыпки нового песка

Москва22 мая Вести.В Анапе приведены в порядок 6,5 км пляжей, в том числе тестовый километровый участок. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил на заседании правительственной комиссии.

Там, где работы выполнили, территории получили положительное заключение Роспотребнадзора отметил губернатор в MAX

Принято решение об исключении из "опасной зоны" пляжей, на которых завершена отсыпка нового песка. Это позволит оптимизировать работу по благоустройству, а также ускорить процедуру получения собственниками санитарно-эпидемиологического заключения.

Работы по восстановлению пляжей идут круглосуточно. За минувшую неделю новых выбросов мазута не обнаружено. Ситуацию мониторят 65 человек.