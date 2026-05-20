Москва20 маяВести.На береговую полосу Анапы начали завозить песок для отсыпки участка от санатория "Рябинушка" до пляжа "Охта". Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Параллельно ведутся работы и на других участках.
Также идет работа по отсыпке участка на 3,5 км от санатория "Бимлюк" до пляжа уже упомянутой "Рябинушки". Там отсыпано 1,2 км чистого песка ровным слоем.
В общей сложности на пляжи Анапы уже завезено свыше 136 кубометров песка. Отсыпано же более 5 километров.