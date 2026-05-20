В Анапе начат завоз песка для отсыпки нового участка береговой полосы Новую партию песка начали завозить в Анапе для отсыпки еще одного участка пляжа

Москва20 мая Вести.На береговую полосу Анапы начали завозить песок для отсыпки участка от санатория "Рябинушка" до пляжа "Охта". Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Параллельно ведутся работы и на других участках.

Также идет работа по отсыпке участка на 3,5 км от санатория "Бимлюк" до пляжа уже упомянутой "Рябинушки". Там отсыпано 1,2 км чистого песка ровным слоем.

В общей сложности на пляжи Анапы уже завезено свыше 136 кубометров песка. Отсыпано же более 5 километров.