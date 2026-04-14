На центральном пляже Анапы идет уборка нефтепродуктов Нефтепродукты с центрального пляжа Анапы планируют убрать за сутки

Москва14 апр Вести.Специалисты ведут работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы в Краснодарском крае, сообщили в региональном Оперативном штабе.

Уточняется, что уборку планируется закончить в течение суток.

Группировка сотрудников Кубань-СПАС, ГУ МЧС России и Морспасслужбы в составе 89 человек приступила к уборке береговой полосы недалеко от центрального пляжа говорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX

Уточняется, что выброс был зафиксирован во вторник, 14 апреля. Установлено, что протяженность загрязнения составила около 170 метров.

Также в Оперштабе подчеркнули, что накануне, 13 апреля, в акватории выявили пятно нефтепродуктов. Оно могло возникнуть в результате атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей.