Специалисты ведут работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на центральном пляже Анапы в Краснодарском крае, сообщили в региональном Оперативном штабе.
Уточняется, что уборку планируется закончить в течение суток.
Группировка сотрудников Кубань-СПАС, ГУ МЧС России и Морспасслужбы в составе 89 человек приступила к уборке береговой полосы недалеко от центрального пляжаговорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX
Уточняется, что выброс был зафиксирован во вторник, 14 апреля. Установлено, что протяженность загрязнения составила около 170 метров.
Также в Оперштабе подчеркнули, что накануне, 13 апреля, в акватории выявили пятно нефтепродуктов. Оно могло возникнуть в результате атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей.