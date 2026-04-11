В Черном море в 11 км от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов

Москва11 апр Вести.В акватории Черного моря в 11 км от побережья Анапы обнаружили пятно нефтепродуктов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на капитана одного из проходящих мимо пятна морских судов.

Радужную пленку обработали биосорбентом, израсходовали 45 кг материалов. Также установили боновые заграждения. Под воздействием ветра пятно движется со стороны открытого моря в направлении береговой полосы Анапа-Витязево говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере MAX

Накануне за два дня на пляжах Анапы нашли около 50 измазанных в нефтепродуктах птиц.

Согласно мнению экспертов, пятна нефтепродуктов могли появиться после атак украинских беспилотников по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей, а также на прибрежную инфраструктуру, которые произошли несколько дней назад.

В результате повреждения гражданских кораблей в море могла вылиться незначительная часть нефтепродуктов. Как раз – легкой фракции, они образовали радужную пленку, в ней во время шторма и вымазались птицы говорится в материале

В последнее время на побережье был сильный шторм, во время которого на берег выбросило много древесного мусора, среди которого новых выбросов мазута обнаружено не было.