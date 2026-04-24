Москва24 апрВести.В Туапсе продолжаются ливни, из-за чего вода в реке Туапсе поднялась и произошел перелив нефтепродуктов в акваторию Черного моря и на береговую линию. Об этом сообщили в Оперштабе Краснодарского края.
В русле реки организовали сбор нефтепродуктов. Работы по ликвидации загрязнения продолжаются в рамках введенного 16 апреля режима ЧС.
Всего задействовано 66 человек и 14 ед. техники, 2 плавсредства, 2 нефтесборные установкиотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Режим ЧС ввели после первого возгорания на морском терминале, из-за чего нефтепродукты попали в реку. Пожар спровоцировали Вооруженные силы Украины при атаке БПЛА.