После пожара на морском терминале в Туапсе зафиксировано загрязнение воздуха В Туапсе превышены допустимые концентрации бензола, ксилола и сажи в воздухе

Москва22 апр Вести.Из-за сильного пожара на морском терминале в Туапсе в атмосферу поступают продукты горения. Вместе с дождем, который прошел 22 апреля в городе, они стали причиной черного налета на поверхностях. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в "МАКС".

Роспотребнадзор продолжает регулярно замерять воздух в разных частях города. Вечером 21 апреля в два-три раза была превышена допустимая концентрация бензола, ксилола и сажи в воздухе.

Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично – Центрального уточняется в сообщении

Эти районы расположены ближе всего к терминалу.

22 апреля замеры воздуха делать не стали из-за дождя. Жителям порекомендовали ограничить свое пребывание на улице, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку помещений. При выходе на улицу необходимо надевать защитную маску.

По данным специалистов, как только тушение возгорания завершится, ситуация нормализуется.

Пожар в Туапсе на морском терминале возник после массированной атаки украинских БПЛА ночью 20 апреля.