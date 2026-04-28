Жителям Туапсе посоветовали выходить на улицу в масках и респираторах Жителям Туапсе рекомендовали поменьше находиться на улице из-за пожара на НПЗ

Москва28 апр Вести.Специалисты Роспотребнадзора посоветовали жителям города Туапсе Краснодарского края соблюдать меры предосторожности из-за пожара, который начался на местном НПЗ после атаки украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения… Особенно это касается микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звездного говорится в сообщении

Пока идет тушение, людям рекомендовано ограничить пребывание на улице, а если выйти необходимо, использовать маски и респираторы, не открывать окна в своих квартирах, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз и надеть очки, промывать нос, глаза и горло, больше пить, отказаться от курения.

В оперштабе заявили, что специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха в Туапсе регулярно.

При недомогании или обострении хронических заболеваний людям посоветовали обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Вместе с тем, добавили в оперштабе со ссылкой на региональный Минздрав, с ночи 28 апреля не зафиксировано ни одного случая обращения за медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения или нефтепродуктами.

Жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуируют в целях безопасности. Для них организован пункт временного размещения на базе местной школы.

Из-за атаки БПЛА вышла из строя система энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ, поэтому в ряд районов Туапсе и Шепсинского сельского округа приостановлена подача воды. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко пообещал, что до конца дня 28 апреля по городу расставят емкости с водой для питья и бытовых нужд.