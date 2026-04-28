В Туапсе после удара по НПЗ частично прекращена подача воды

Часть жителей Туапсе осталась без воды после атаки дронов по НПЗ В Туапсе после удара по НПЗ частично прекращена подача воды

Москва28 апр Вести.После беспилотной атаки по территории НПЗ в городе Туапсе Краснодарского края в ряде районов прекращена подача воды, сообщил глава Туапсе Сергей Бойко.

В связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ временно остановлена подача воды по… улицам и районам города Туапсе и Шепсинского сельского округа написал он в своем Telegram-канале

Бойко проинформировал, что 28 апреля с 18.00 до 19.00 воду в дома подадут, чтобы люди смогли сделать запасы.

До конца дня на территориях, оставшихся без водоснабжения, будут расставлены емкости с водой, которой можно будет пользоваться в быту, а после кипячения – пить. Информацию о том, где буду расположены емкости, глава Туапсинского округа обещал опубликовать позднее.

Жителей расположенных рядом с НПЗ домов эвакуируют в целях безопасности, поскольку из-за атаки произошел масштабный пожар. Для людей организован пункт временного размещения на базе местной школы.

Между тем на НПЗ после атаки беспилотников продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. Уже собрано и вывезено 7,27 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы по очистке ведутся на территории морского терминала, в реке Туапсе, на береговой полосе Центрального пляжа и в акватории моря.