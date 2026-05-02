Сергей Бойко рассказал о ситуации в Туапсе к этому часу В Туапсе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов

Москва2 мая Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко рассказал в MAX о ситуации в Туапсе к этому часу.

По его словам, в настоящий момент продолжаются работы по устранению последствий атак вражеских БПЛА по НПЗ в Туапсе и последующего разлива нефтепродуктов.

Работы … ведутся на трех участках сказал он

На данный момент в гостиницах города находятся 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с пострадавшем от пожаров НПЗ.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на морском терминале в городе.

На место происшествия привлекли 143 специалиста и 25 единиц техники.