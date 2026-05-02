Москва2 маяВести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко рассказал в MAX о ситуации в Туапсе к этому часу.
По его словам, в настоящий момент продолжаются работы по устранению последствий атак вражеских БПЛА по НПЗ в Туапсе и последующего разлива нефтепродуктов.
Работы … ведутся на трех участкахсказал он
На данный момент в гостиницах города находятся 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с пострадавшем от пожаров НПЗ.
Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на морском терминале в городе.
На место происшествия привлекли 143 специалиста и 25 единиц техники.