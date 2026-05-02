Сергей Бойко опроверг информацию об эвакуации Туапсе Сергей Бойко назвал фейком документ об эвакуации Туапсе

Москва2 мая Вести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко опроверг появившийся в сети документ об эвакуации города.

Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале в 14.06.

В сети интернет распространяется фейковая информация о, якобы, эвакуации города Туапсе. Это ФЕЙК! сказано в сообщении политика

По его словам, сейчас обстановка в городе спокойная. Пожар на морском терминале потушен, работы по ликвидации последствий ЧС идут в штатном режиме.

Бойко попросил население доверять только официальной информации, распространяемой на его ресурсах и ресурсах администрации Туапсинского муниципального округа.