Москва2 маяВести.Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко опроверг появившийся в сети документ об эвакуации города.
Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале в 14.06.
В сети интернет распространяется фейковая информация о, якобы, эвакуации города Туапсе. Это ФЕЙК!сказано в сообщении политика
По его словам, сейчас обстановка в городе спокойная. Пожар на морском терминале потушен, работы по ликвидации последствий ЧС идут в штатном режиме.
Бойко попросил население доверять только официальной информации, распространяемой на его ресурсах и ресурсах администрации Туапсинского муниципального округа.